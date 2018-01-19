Morre bebê ferido em acidente em Copacabana

O bebê de oito meses ferido no acidente em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (18), não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA do bairro. A menina, de nome Maria, é a primeira vítima fatal do acidente que deixou, ao menos, 15 feridos na Avenida Atlântica.
Segundo Daria Lasmar, de 40 anos, que auxiliou no resgate da menina, equipes médicas tentaram ressuscitar a criança por cerca de 50 minutos, sem sucesso.
"Eu estava atravessando o sinal. Quando coloquei o pé no calçadão, o carro invadiu e atropelou diversas pessoas. Me aproximei da mãe, ela estava chorando muito, dizendo que estava com muita dor na perna. Ela falava "meu bebê". Perguntei se estava grávida e ela só repetia isso. A avó apareceu com o bebê, mas já estava desmaiada. Ela pegou o bebê na areia e os guardas municipais abriram caminho e nos levaram na viatura. Infelizmente, ela veio a óbito. Eles fizeram todo o procedimento de ressuscitação, foram 50 minutos, mas ela teve parada cardíaca e não resistiu", contou.
Ainda segundo a mulher, o corpo do bebê será encaminhado para autópsia no Instituto Médico Legal. A família é moradora do Morro do Tabajaras, em Copacabana, e não quis falar com a imprensa.
Por volta das 20h30 desta quinta-feira, o motorista Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos, perdeu o controle do veículo e atropelou diversas pessoas na orla. O carro atravessou a ciclovia e parou na areia. Segundo a Polícia Militar, o motorista alegou ter sofrido um ataque epilético ao volante.
"O carro voou. Veio em alta velocidade e atingiu as pessoas que estavam no calçadão e na areia. O motorista estava meio parado, estranho. Não esboçava reação", contou um artista que faz trabalhos na praia e testemunhou o acidente.
Antonio chegou a ser cercado por populares quando o Hyndai i30 de cor preta foi parar na areias. Porém, policiais chegaram a tempo de evitar agressões. Comandante do 19º BPM (Copacabana), o coronel Angelotti contou que o motorista relatou ter sofrido um ataque epilético.
Dentro do carro, foi encontrada uma caixa de medicamento indicado para convulsões. Há dois anos, Antônio já tinha se envolvido em outro acidente: ele pilotava uma motocicleta que bateu na traseira de uma van, na Rua José Linhares, no Leblon. Na ocasião, ele foi atendido por médicos do Hospital Miguel Couto.
Ao menos 15 pessoas ficaram feridas no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros. Duas pistas foram fechadas para facilitar o atendimento. Sete adultos e duas crianças foram encaminhadas para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Quatro casos inspiram cuidados, segundo o hospital. Outros feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade.