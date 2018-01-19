Morre bebê ferido em acidente em Copacabana

Carro desgovernado atropela pedestres no calçadão de Copacabana Crédito: Reprodução

O bebê de oito meses ferido no acidente em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (18), não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA do bairro. A menina, de nome Maria, é a primeira vítima fatal do acidente que deixou, ao menos, 15 feridos na Avenida Atlântica.

Segundo Daria Lasmar, de 40 anos, que auxiliou no resgate da menina, equipes médicas tentaram ressuscitar a criança por cerca de 50 minutos, sem sucesso.

"Eu estava atravessando o sinal. Quando coloquei o pé no calçadão, o carro invadiu e atropelou diversas pessoas. Me aproximei da mãe, ela estava chorando muito, dizendo que estava com muita dor na perna. Ela falava "meu bebê". Perguntei se estava grávida e ela só repetia isso. A avó apareceu com o bebê, mas já estava desmaiada. Ela pegou o bebê na areia e os guardas municipais abriram caminho e nos levaram na viatura. Infelizmente, ela veio a óbito. Eles fizeram todo o procedimento de ressuscitação, foram 50 minutos, mas ela teve parada cardíaca e não resistiu", contou.

Ainda segundo a mulher, o corpo do bebê será encaminhado para autópsia no Instituto Médico Legal. A família é moradora do Morro do Tabajaras, em Copacabana, e não quis falar com a imprensa.

Por volta das 20h30 desta quinta-feira, o motorista Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos, perdeu o controle do veículo e atropelou diversas pessoas na orla. O carro atravessou a ciclovia e parou na areia. Segundo a Polícia Militar, o motorista alegou ter sofrido um ataque epilético ao volante.

"O carro voou. Veio em alta velocidade e atingiu as pessoas que estavam no calçadão e na areia. O motorista estava meio parado, estranho. Não esboçava reação", contou um artista que faz trabalhos na praia e testemunhou o acidente.

Antonio chegou a ser cercado por populares quando o Hyndai i30 de cor preta foi parar na areias. Porém, policiais chegaram a tempo de evitar agressões. Comandante do 19º BPM (Copacabana), o coronel Angelotti contou que o motorista relatou ter sofrido um ataque epilético.

Dentro do carro, foi encontrada uma caixa de medicamento indicado para convulsões. Há dois anos, Antônio já tinha se envolvido em outro acidente: ele pilotava uma motocicleta que bateu na traseira de uma van, na Rua José Linhares, no Leblon. Na ocasião, ele foi atendido por médicos do Hospital Miguel Couto.