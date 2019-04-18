Morre a jornalista Cecília Thompson, também atriz de teatro e cinema

Morreu nesta quinta-feira (18), aos 82 anos, a jornalista Cecília Thompson. A notícia foi divulgada pelo neto de Cecília, na página dela no Facebook. A causa da morte não foi divulga
da.
O corpo da jornalista será cremado às 16h de hoje no Crematório da Vila Alpina, em São Paulo.
Cecília trabalhou por mais de 30 anos do jornal "O Estado de São Paulo" e chegou ser colaboradora da equipe do "Profissão Repórter".
Ela também trabalhou como atriz no teatro e no cinema. Um de seus trabalhos como intérprete foi no filme "O Grande Momento", ao lado de Gianfrancesco Guarnieri, com quem foi casada por sete anos. Eles tiveram dois filhos: Paulo e Flávio Guarnieri, que morreu em 2016.