Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Morre a jornalista Cecília Thompson, também atriz de teatro e cinema
Morre a jornalista Cecília Thompson, também atriz de teatro e cinema

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 18:19

Cecília com os filhos, Paulo e Flávio Guarnieri Crédito: Facebook
Morreu nesta quinta-feira (18), aos 82 anos, a jornalista Cecília Thompson. A notícia foi divulgada pelo neto de Cecília, na página dela no Facebook. A causa da morte não foi divulga
da.
O corpo da jornalista será cremado às 16h de hoje no Crematório da Vila Alpina, em São Paulo.
Cecília trabalhou por mais de 30 anos do jornal "O Estado de São Paulo" e chegou ser colaboradora da equipe do "Profissão Repórter".
Ela também trabalhou como atriz no teatro e no cinema. Um de seus trabalhos como intérprete foi no filme "O Grande Momento", ao lado de Gianfrancesco Guarnieri, com quem foi casada por sete anos. Eles tiveram dois filhos: Paulo e Flávio Guarnieri, que morreu em 2016.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados