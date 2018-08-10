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Acusação

Moro abre ação contra Gim Argello por R$ 5 mi para livrar empreiteira de CPI

Ex-senador (PTB/DF) vira réu outra vez, agora por supostamente ter recebido propina da Galvão Engenharia em 2014
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 01:27

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 01:27

Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O juiz Sérgio Moro colocou no banco dos réus, outra vez, o ex-senador Gim Argello (PTB/DF), sob acusação de ter recebido propina de R$ 5 milhões da Galvão para blindar a empresa na CPI da Petrobrás, em 2014. Argello era vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Argello, já condenado na Operação Lava Jato, a 11 anos e oito meses de reclusão, é acusado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, crimes que teria praticado para obstruir a CPI.
> Alvaro Dias diz que convidará Sérgio Moro para Ministro da Justiça
A propina teria sido repassada sob pretexto de doação para campanha eleitoral.
A reportagem está tentando contato com a defesa do ex-senador e com a empresa.

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