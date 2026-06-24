Moraes vê possível 'falta grave' de Bolsonaro ao manter arma em casa e pede parecer da PGR

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), viu uma possível "falta grave" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao manter uma arma de fogo em casa durante o cumprimento da sua prisão domiciliar.





Em despacho publicado nesta quarta-feira (24), ele determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a defesa se manifestem sobre o eventual cometimento de "falta grave" e as consequências para o condenado, como regressão no regime de cumprimento de pena e fim da prisão domiciliar.

"Em respeito ao devido processo legal, para análise de eventual cometimento de falta grave por Jair Messias Bolsonaro, é imprescindível garantir-se a ampla defesa e o contraditório. Diante do exposto, determino a manifestação da Procuradoria-Geral da República e da defesa, no prazo sucessivo de 48 horas", diz a decisão.