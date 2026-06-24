AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Moraes vê possível 'falta grave' de Bolsonaro ao manter arma em casa e pede parecer da PGR
Prazo de 48 horas

Moraes vê possível 'falta grave' de Bolsonaro ao manter arma em casa e pede parecer da PGR

Em despacho, ministro observou que reconhecimento de "falta grave" pode embasar regressão do regime de cumprimento de pena, inclusive com o fim da prisão domiciliar

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 14:33

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

24 jun 2026 às 14:33

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), viu uma possível "falta grave" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao manter uma arma de fogo em casa durante o cumprimento da sua prisão domiciliar. 


Em despacho publicado nesta quarta-feira (24), ele determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a defesa se manifestem sobre o eventual cometimento de "falta grave" e as consequências para o condenado, como regressão no regime de cumprimento de pena e fim da prisão domiciliar.


"Em respeito ao devido processo legal, para análise de eventual cometimento de falta grave por Jair Messias Bolsonaro, é imprescindível garantir-se a ampla defesa e o contraditório. Diante do exposto, determino a manifestação da Procuradoria-Geral da República e da defesa, no prazo sucessivo de 48 horas", diz a decisão.
Alexandre de Moraes
Moraes deu prazo de 48h para manifestação da PGR e da defesa de Bolsonaro. CARLOS ALVES MOURA / STF

Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal na última terça-feira (23) sobre a arma de fogo apreendida em uma blitz de trânsito em Brasília. Na ocasião, segundo Moraes, o ex-presidente admitiu a propriedade da arma de fogo apreendida e a posse em sua residência. Ele ainda teria afirmado: "Tinha três mulheres em casa e eu não podia ficar desarmado".

A arma foi apreendida no dia 15 de junho no carro de um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) cedido para atuar na segurança do ex-presidente. O militar disse à Polícia Civil que a arma estava sendo transportada porque precisava de reparos

Moraes, que é relator da execução penal de Bolsonaro, pediu esclarecimentos à defesa e questionou a necessidade de reparos na pistola "às vésperas do encerramento" da prisão domiciliar humanitária, cujo prazo termina nesta quinta-feira (25).

Os advogados de Bolsonaro confirmaram que o equipamento pertencia ao ex-presidente. Segundo a defesa, o registro da arma está regular no Sistema de Gerenciamento de Armas do Exército (Sigma). Ainda segundo a defesa, como o ex-presidente está sob tratamento de medicamentos que podem "afetar sua cognição", o equipamento foi desativado "sem seu conhecimento prévio".

Veja Também 

O senador Jaques Wagner (PT-BA) atua como líder do governo Lula no Senado

Jaques Wagner deixa liderança do governo no Senado após ser alvo da PF

Edson Fachin

Fachin pede análise técnica antes de decidir sobre relator de caso Dark Horse

Ex-presidente Jair Bolsonaro

Tribunal Militar mantém ministro em julgamento de perda de patente de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alexandre de Moraes STF Jair Bolsonaro Prisão Arma Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após tentar assaltar e agredir mulher em Vila Velha
Imagem de destaque
'Pensei que o prédio ia cair em cima de mim': forte terremoto sacode a Venezuela e derruba edifícios em Caracas
Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2 na Copa do Mundo 2026
Marrocos sofre com Haiti, vira o jogo e garante segundo lugar no grupo do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados