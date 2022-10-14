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Abuso de autoridade

Moraes proíbe Cade e PF de investigarem institutos de pesquisa

Presidente do TSE disse ainda que os procedimentos foram "açodados" e "parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral" do presidente Jair Bolsonaro (PL)

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 07:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 out 2022 às 07:52
Alexandre de Moraes, presidente do TSE
Alexandre de Moraes cita abuso de autoridade do Cade para abrir investigação contra as pesquisas eleitorais Crédito: LR Moreira / TSE
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, tornou sem efeito as investigações abertas por determinação do Ministério da Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre os institutos de pesquisa eleitoral. Em despacho nesta quinta-feira, 13, Moraes disse que houve "usurpação da competência" da Justiça Eleitoral, que na avaliação do ministro teria a atribuição para instaurar eventual investigação.
O presidente do TSE disse ainda que os procedimentos foram "açodados" e "parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral" do presidente Jair Bolsonaro (PL), o que segundo Moraes poderia caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder das autoridades que determinaram as apurações.

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"Patente, portanto, a competência desta Corte Eleitoral para, no exercício de seu poder de polícia, disciplinado no art. 23 do Código Eleitoral, fazer cessar as indevidas determinações realizadas por órgãos incompetentes e com indicativos de abuso de poder político e desvio de finalidade", escreveu.
O ministro ainda determinou que a Corregedoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral apurem se houve abuso de autoridade e abuso de poder político no uso de órgãos administrativos para favorecer a candidatura de Bolsonaro.

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