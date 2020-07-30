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Decisão

Moraes decreta bloqueio internacional de bolsonaristas no Twitter

Contas foram suspensas no Brasil na semana passada, mas influenciadores mudaram configurações de localização para burlar determinação e ministro do STF voltou a intimar plataforma

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 20:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 20:40
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF, notificou plataforma depois que alvos burlaram decisão anterior Crédito: Nelson Jr / SCO / STF
Apoiadores bolsonaristas foram suspensos do Twitter nesta quinta-feira (30) e desta vez o bloqueio vale internacionalmente. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), as contas saíram do ar no Brasil na semana passada, mas os influenciadores mudaram as configurações de localização e continuaram a publicar mensagens sem embargos.
Diante da estratégia, o ministro voltou a intimar a plataforma pedindo o cumprimento total da ordem de bloqueio, sob pena de multa diária de R$20 mil.

COM A PALAVRA, O TWITTER

O Twitter bloqueou as contas para atender a uma ordem judicial proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF). Embora não caiba ao Twitter defender a legalidade do conteúdo postado ou a conduta das pessoas impactadas pela referida ordem, a empresa considera a determinação desproporcional sob a ótica do regime de liberdade de expressão vigente no Brasil e, por isso, irá recorrer da decisão de bloqueio.

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