Roberto Jefferson e outros bolsonaristas têm contas suspensas no Twitter

O ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, tornou-se defensor do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, inclusive com discurso "contra o comunismo" e espalhando desinformação Crédito: Reprodução/Twitter Roberto Jefferson

Apoiadores bolsonaristas foram suspensos do Twitter nesta sexta-feira (24) por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo informou a plataforma.

As contas do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), dos empresários Luciano Hang e Otávio Fakhoury, da extremista Sara Giromini e do blogueiro Allan dos Santos estão fora do ar no Brasil.

O bloqueio temporário das contas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito das fake news  que apura notícias falsas, ofensas e ameaças contra autoridades.

A medida foi justificada pela necessidade de interromper discursos criminosos de ódio e solicitada ainda em maio, quando aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram alvo de buscas em operação da Polícia Federal.

COM A PALAVRA, O EMPRESÁRIO OTÁVIO FAKOURY

Nesta sexta-feira (24), o empresário Otávio Fakhoury foi surpreendido com a suspensão de suas contas em redes sociais. De acordo com o advogado João Manssur, que representa Fakhoury, a medida é desproporcional e contrária ao princípio da liberdade de expressão.

O advogado havia impetrado Habeas Corpus contra ato praticado pelo Ministro Alexandre de Moraes relator do inquérito das fake news por suspensão de contas em redes sociais.

O Procurador Geral da República, Augusto Aras, opinou pela concessão da ordem pleiteada para que seja desbloqueado os perfis de Fakhoury das redes sociais.

Porém, hoje (24/07), os perfis em redes sociais de Fakhoury foram bloqueados.