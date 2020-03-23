Por violarem regras, Twitter deleta posts de Ricardo Salles e Flávio Bolsonaro

Senador Flavio Bolsonaro teve tweet deletado pelo aplicativo Crédito: Revista Forum

O Twitter deletou dois tweets publicados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e um do senador Flávio Bolsonaro no qual divulgavam um vídeo gravado em janeiro do médico Drauzio Varella comentando o avanço do coronavírus pelo mundo. As postagens teriam violado novas regras da rede social, que agora preveem cláusulas sobre disseminação de conteúdos enganosos sobre a covid-19.

Em nota, o Twitter informou que as novas medidas buscam "abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir covid-19".

O vídeo republicado por Flávio Bolsonaro e Ricardo Salles foi gravado em janeiro deste ano pelo Portal Dráuzio Varella, que reúne notícias e reportagens sobre temas da saúde. Em nota, o site informou que a filmagem foi feita para acalmar a população, que não tinha motivos para alterar o ritmo de vida diário à época. As gravações foram publicadas no dia 30 de janeiro - na data, a Itália, por exemplo, só tinha dois casos confirmados e o Brasil, nenhum.

"Diante do cenário atual, retiramos o material antigo do site e das nossas redes e colocamos informações atualizadas. Por prováveis interesses políticos, algumas autoridades oficiais estão usando esse conteúdo sem informar que se trata de material antigo, cujas recomendações não valem mais", informa o portal.

Após a repercussão negativa dos tweets com o vídeo antigo, o ministro Ricardo Salles publicou, dez horas depois, o vídeo mais recente de Drauzio Varella comentando o avanço da doença - agora no Brasil. Ao ser questionado pela jornalista Vera Magalhães, colunista do jornal O Estado de S.Paulo, Salles afirmou que postou os vídeos do médico "começando pelo mais antigo até o dia 19 de março".

Somente o vídeo mais recente foi mantido pelo Twitter. Os demais constam no perfil do ministro com um informe que não estão mais disponíveis por violar as regras da rede social. A mesma mensagem aparece no lugar do tweet feito por Flávio Bolsonaro.