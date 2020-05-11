Twitter amplia política contra conteúdo perigoso sobre Covid-19

O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 11, que está ampliando sua política para conter a disseminação de conteúdo falso em relação à pandemia da Covid-19. Segundo texto publicado no blog da rede social, no início deste ano, a plataforma introduziu um novo aviso para mídia sintética e manipulada. Avisos similares aparecerão a partir de agora em Tweets que contenham informações potencialmente prejudiciais ou enganosas relacionadas à Covid-19. Isso também é aplicável a Tweets publicados antes da data desta segunda-feira (11).
Esses avisos vão direcionar as pessoas a uma página de curadoria do Twitter ou para outra fonte confiável contendo informações adicionais à afirmação feita no Tweet.
Dependendo da propensão a dano e do tipo de informação enganosa, alertas também podem ser aplicados ao Tweet. Esses alertas informarão às pessoas, antes que elas visualizem o Tweet, que a informação ali contida é conflitante com as orientações de especialistas em saúde pública.
Em março, o Twitter apagou duas publicações do presidente Jair Bolsonaro nas quais o chefe do Executivo aparecia cumprimentando pessoas em comércios de rua, contrariando as medidas de isolamento social recomendadas por especialistas. Bolsonaro tornou-se o terceiro líder mundial a ter conteúdo removido da rede social. Antes dele já haviam sido censurados pelo Twitter posts do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do aiatolá Ali Khamenei, líder do teocrático Irã.