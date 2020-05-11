Twitter amplia política contra conteúdo perigoso sobre Covid-19

Esses avisos vão direcionar as pessoas a uma página de curadoria do Twitter ou para outra fonte confiável contendo informações adicionais à afirmação feita no Tweet.

Dependendo da propensão a dano e do tipo de informação enganosa, alertas também podem ser aplicados ao Tweet. Esses alertas informarão às pessoas, antes que elas visualizem o Tweet, que a informação ali contida é conflitante com as orientações de especialistas em saúde pública.