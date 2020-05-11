Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Twitter amplia política contra conteúdo perigoso sobre Covid-19
Redes Sociais

Twitter amplia política contra conteúdo perigoso sobre Covid-19

Por conta da pandemia do novo coronavírus,  as redes sociais começaram a aumentar seus motivos para retirar conteúdo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 17:26

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 17:26

Twitter
Tuítes "que contenham informações potencialmente prejudiciais ou enganosas serão exibidos com aviso Crédito: Pixabay
Twitter anunciou nesta segunda-feira, 11, que está ampliando sua política para conter a disseminação de conteúdo falso em relação à pandemia da Covid-19. Segundo texto publicado no blog da rede social, no início deste ano, a plataforma introduziu um novo aviso para mídia sintética e manipulada. Avisos similares aparecerão a partir de agora em Tweets que contenham informações potencialmente prejudiciais ou enganosas relacionadas à Covid-19. Isso também é aplicável a Tweets publicados antes da data desta segunda-feira (11).
Esses avisos vão direcionar as pessoas a uma página de curadoria do Twitter ou para outra fonte confiável contendo informações adicionais à afirmação feita no Tweet.
Dependendo da propensão a dano e do tipo de informação enganosa, alertas também podem ser aplicados ao Tweet. Esses alertas informarão às pessoas, antes que elas visualizem o Tweet, que a informação ali contida é conflitante com as orientações de especialistas em saúde pública.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Em março, o Twitter apagou duas publicações do presidente Jair Bolsonaro nas quais o chefe do Executivo aparecia cumprimentando pessoas em comércios de rua, contrariando as medidas de isolamento social recomendadas por especialistas. Bolsonaro tornou-se o terceiro líder mundial a ter conteúdo removido da rede social. Antes dele já haviam sido censurados pelo Twitter posts do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do aiatolá Ali Khamenei, líder do teocrático Irã.

Veja Também

Trump volta a criticar China por pandemia de coronavírus

Indústrias fecham nos EUA diante da queda na demanda por coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados