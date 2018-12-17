Moradores de favela fogem em pânico de incêndio em refinaria no Rio Crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil

O incêndio que atingiu diversos caminhões-tanques na Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro , no início da tarde desta segunda-feira (17), deixou em pânico os milhares de moradores da Favela do Arará, que faz divisa com a empresa. As primeiras explosões e o fogo alto que se seguiu fizeram com que as famílias deixassem às pressas suas casas e se refugiassem do lado de fora da comunidade.

Foi muito fogo, muita explosão, muita correria. Criança gritando, adulto chorando, velho chorando, gente caindo, muito tumulto. Estremeceu as casas, por isso nós nos retiramos. Eu estava arrumando a casa e a vizinha veio dizer que a refinaria estava pegando fogo. Se o vento virasse, pegava em tudo, relatou a dona de casa Carla Cristina, que mora com seis pessoas e saiu correndo, com os filhos e netos, até uma praça distante do incêndio, onde acamparam, esperando o fogo ser controlado.

As ruas da favela ficaram desertas durante o ápice do incêndio. As pessoas fecharam as casas e se concentraram nas entradas da comunidade, com medo do fogo se alastrar. Porém, muitos curiosos subiram na linha do trem que divide o Arará da refinaria para ver mais de perto o trabalho dos bombeiros

Tava muito alto o fogo. A favela ficou vazia. Todo mundo correu lá pra fora. Todos ficaram lá na pista, disse o ajudante de pedreiro Charles.

Ficaram todos em pânico. A explosão foi muito forte. As pessoas estavam fazendo a comida e abandonaram as casas. Ninguém veio nos orientar de nada, disse o carregador de verduras Antônio, que está com a mãe doente e não pôde sair de casa.

Teve a explosão, queimou o primeiro caminhão e aí explodiu um do lado do outro. A reação foi sair correndo todo mundo. Quem tinha parente idoso, carregou no colo. As crianças correndo desesperadas. Deixamos até as casas abertas, nem pensamos duas vezes, contou Luiz Carlos, que trabalha na dragagem do rio que corta a comunidade.