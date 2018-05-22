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Greve dos caminhoneiros

Montadoras suspendem produção por falta de peças

Protesto dos caminhoneiros está impactando o fluxo logístico das fábricas no Brasil

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 20:43
Protesto dos caminhoneiros levou várias montadoras a suspenderem a produção em razão da falta de peças, as quais são transportadas por caminhões Crédito: Reprodução/Pixabay
O protesto dos caminhoneiros, que vem interrompendo o tráfego nas estradas, levou várias montadoras a suspenderem a produção nesta terça-feira (22) em razão da falta de componentes que são transportados por caminhões, tanto de peças fabricadas no país quanto daquelas importadas que chegam aos portos.
A fábrica da Ford em Camaçari (BA), onde são produzidos automóveis, está parada desde segunda-feira (21) e a de Taubaté (SP), que faz motores, parou nesta terça-feira (22), segundo informa a empresa. A General Motors dispensou o turno da tarde, que começaria às 16h na unidade de São Caetano do Sul, no ABC paulista, informa o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Aparecido Inácio da Silva.
Estamos aguardando decisão da empresa para saber se a fábrica continuará parada amanhã, informa Silva. A filial de Gravataí (RS) também está parada hoje.
Em nota, a GM não dá detalhes sobre fábricas, mas confirma que o movimento dos caminhoneiros está impactando o fluxo logístico em suas fábricas no Brasil, com reflexo nas exportações. Também diz que, com a falta de componentes, as linhas de produção começam a ser paralisadas e também estamos enfrentando dificuldades na distribuição de veículos à rede de concessionárias.
Com a continuidade da greve, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, diz que, há um grande risco de ter paralisação generalizada nas montadoras ao longo da semana. Uma das grandes preocupações do setor é com as exportações agendadas, pois os navios não esperam, diz Megale.
A paralisação ocorre num momento em que as montadoras estão ampliando a produção para atender a alta das vendas no mercado interno, que cresceu 21,3% nos primeiros quatro meses do ano, e das exportações, com alta de 20,7% no mesmo período.

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