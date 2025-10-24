Intoxicação

Monóxido de carbono foi a causa das mortes de influenciadora e filha no RJ

Os corpos de Lidiane Aline Lourenço e Miana Sophya Santos foram encontrados no último dia 9, no apartamento onde moravam na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 13:43

Lidiane Aline Lorenço e Miana Santos foram encontradas mortas no Rio Crédito: Reprodução Redes Sociais

Laudo da Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou, nesta sexta-feira (24), que as mortes da influenciadora Lidiane Aline Lourenço, 33, e da filha Miana Sophya Santos, 15, foram causadas por intoxicação por monóxido de carbono. Os corpos foram encontrados no último dia 9, no apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste. Elas eram de Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, a perícia feita no local já havia identificado irregularidades nas instalações de gás do imóvel, e os exames confirmaram os indícios. O exame no corpo da adolescente, contudo, não foi conclusivo, por causa do estado avançado de decomposição, segundo a polícia.

A companhia Naturgy, responsável pela distribuição de gás no Rio, disse que lamenta o ocorrido e que não identificou chamado de emergência ou solicitação de serviço. Não consta no sistema, segundo a companhia, qualquer laudo de realização de inspeção no imóvel.

"A companhia reforça que a empresa distribuidora de gás canalizado é responsável por levar o gás, por meio de redes, até o limite da propriedade dos consumidores. A manutenção dos aparelhos como fogões e aquecedores e das instalações internas das residências é uma responsabilidade do consumidor", afirmou em nota.

Lidiane e Miana Sophya foram localizadas já mortas por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Vizinhos acionaram as autoridades após sentirem um forte cheiro vindo do imóvel, no 11º andar de um prédio na avenida Lúcio Costa. Quando os agentes entraram no apartamento, encontraram a adolescente na sala e a mãe em um dos quartos. Mãe e filha eram naturais de Santa Cecília, no oeste de Santa Catarina, a 300 quilômetros de Florianópolis. Os corpos foram sepultados na cidade catarinense.

Nas redes sociais, Lidiane se apresentava como modelo e estudante de medicina. Tinha mais de 54 mil seguidores no Instagram, onde postava trabalhos que fazia.

