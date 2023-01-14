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Decisão judicial

Monark e o deputado eleito Nikolas Ferreira têm contas retidas no Twitter

Youtuber e deputado federal (PL) eleito por Minas Gerais publicaram apoio aos terroristas que depredaram Brasília
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jan 2023 às 09:34

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 09:34

O apresentador e youtuber Bruno Monteiro Aiub, o Monark, teve seus perfis nas redes sociais retidos nesta sexta-feira (13). As contas no Twitter e no Instagram não estão disponíveis no momento, exibindo no lugar o aviso de que elas não aparecem no Brasil "por decisão judicial".
O bloqueio das páginas acontece ao mesmo tempo das contas do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), que informa o mesmo status no Twitter. Nikolas anteriormente já teve as bloqueadas. Em novembro do ano passado, ele perdeu o acesso ao Twitter, Facebook e Instagram por compartilhar fake new sobre o sistema eleitoral.
Monark e Nikolas Ferreira têm seus perfis no Twitter retidos por decisão judicial, segundo a plataforma
Monark e Nikolas Ferreira têm seus perfis no Twitter retidos por decisão judicial, segundo a plataforma Crédito: Reprodução
A decisão acontece poucos dias depois de Monark gerar revolta na internet ao manifestar apoio a bolsonaristas golpistas que invadiram a sede do STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto no último domingo (9). Na ocasião, o ex-integrante do podcast Flow chegou a questionar se "ninguém tinha simpatia" pelos cidadãos de bem presos em Brasília, por conta da idade avançada.
Em novembro, o YouTube desativou o canal do apresentador por conta de uma decisão judicial, tomada com base em ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na ocasião das últimas retenções, Monark tinha 1,4 milhões de seguidores no Twitter e 618 mil seguidores no Instagram, com ambos os perfis verificados pelas plataformas.

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