Monark e o deputado eleito Nikolas Ferreira têm contas retidas no Twitter

O apresentador e youtuber Bruno Monteiro Aiub, o Monark, teve seus perfis nas redes sociais retidos nesta sexta-feira (13). As contas no Twitter e no Instagram não estão disponíveis no momento, exibindo no lugar o aviso de que elas não aparecem no Brasil "por decisão judicial".

O bloqueio das páginas acontece ao mesmo tempo das contas do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), que informa o mesmo status no Twitter. Nikolas anteriormente já teve as bloqueadas. Em novembro do ano passado, ele perdeu o acesso ao Twitter, Facebook e Instagram por compartilhar fake new sobre o sistema eleitoral.

Monark e Nikolas Ferreira têm seus perfis no Twitter retidos por decisão judicial, segundo a plataforma Crédito: Reprodução

A decisão acontece poucos dias depois de Monark gerar revolta na internet ao manifestar apoio a bolsonaristas golpistas que invadiram a sede do STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto no último domingo (9). Na ocasião, o ex-integrante do podcast Flow chegou a questionar se "ninguém tinha simpatia" pelos cidadãos de bem presos em Brasília, por conta da idade avançada.

Em novembro, o YouTube desativou o canal do apresentador por conta de uma decisão judicial, tomada com base em ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).