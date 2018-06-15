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Transporte Rodoviário

Ministro suspende todas as ações contra tabela de frete no país

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou hoje (14) a suspensão de todas as ações que contestam a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 22:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 22:51
Ministro do STF suspende todas as ações contra tabela de frete no país Crédito: Reprodução
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux determinou hoje (14) a suspensão de todas as ações que contestam a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que tabelou os preços mínimos de fretes para o transporte rodoviário.
Fux atendeu a um pedido feito pela Advocacia-Geral da União (AGU), para quem o caso deve ser decidido pelo STF, que já analisa três ações de inconstitucionalidade sobre o tema, protocoladas pela Associação do Transporte Rodoviário de Carga Do Brasil, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
>Temer tem 48 horas para se manifestar sobre preço mínimo dos fretes

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