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Defesa

Ministro nega habeas corpus a investigado pela morte de Marielle

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins negou nesta sexta-feira (20) pedido de transferência feito pela defesa do ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 19:29

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 19:29

Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio de Janeiro Crédito: Márcia Foletto | Divulgação
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins negou nesta sexta-feira (20) o agenpedido de transferência feito pela defesa do ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, investigado pela suposta participação no homicídio da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março, no Rio de Janeiro.
O investigado está preso na penitenciária federal em Morroró (RN) e pretendia retornar ao sistema prisional do Rio de Janeiro. A defesa alegou no STJ que o acusado está sofrendo constrangimento ilegal ao cumprir prisão preventiva em um presídio federal. Para os advogados, não há motivo para a manutenção da prisão em regime mais gravoso.
Ao decidir o pedido de habeas corpus, o ministro entendeu que a decisão da justiça do Rio que determinou a transferência foi fundamentada e não há motivos da cassá-la por meio de uma liminar.
"O caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, não veiculando situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito", decidiu.
> Viúva de Marielle: '120 dias chorando ao dormir e ao acordar'

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