Home
>
Brasil
>
Ministro do STJ prorroga internação de João de Deus por mais 10 dias

Ministro do STJ prorroga internação de João de Deus por mais 10 dias

Preso em caráter preventivo desde 16 de dezembro, ele é acusado de ter abusado sexualmente de dezenas de frequentadoras de um centro espírita, em Abadiânia, Goiás