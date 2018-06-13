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Lava Jato

Ministro do STJ nega mais um recurso de Lula para deixar prisão

Defesa tinha pedido para que Lula aguardasse recursos em liberdade

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 00:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 00:49
Defesa tinha pedido para que Lula aguardasse recursos em liberdade Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
O ministro Felix Fischer, relator da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu hoje (12) rejeitar mais um pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Desta vez, o ministro negou pedido para que Lula seja solto e aguarde em liberdade até que o tribunal julgue o recurso contra a condenação. Ao decidir o caso, Fischer entendeu que o recurso protocolado não tem o poder de suspender a sentença.
Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 7 de abril, por determinação do juiz Sérgio Moro, que ordenou a execução provisória da pena de 12 anos e um mês de prisão pelo crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex em Guarujá (SP).
>Visita de advogado a Lula não foi em nome do Papa, diz site do Vaticano
A defesa do ex-presidente alegou no STJ que Lula é pré-candidato à presidência da República e pode ter seus direitos políticos cerceados em função da proximidade das eleições.

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