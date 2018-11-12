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Operação Capitu

Ministro do STJ manda soltar Joesley Batista e delatores da J&F

Nefi Cordeiro entendeu que os fatos investigados na Operação Capitu são antigos e que a falta de colaboração não é motivo para prisão

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 18:48
Joesley Batista e Ricardo Saud deixam a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo com destino a Brasília Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nefi Cordeiro, concedeu liberdade ao empresário Joesley Batista na tarde desta segunda-feira (12). Alvo de prisão temporária na última sexta-feira (09) na Operação Capitu, da Polícia Federal, sob suspeitas de omissão de informações em delação premiada, Joesley obteve a soltura sob o entendimento do ministro Nefi Cordeiro de que os fatos sob investigação são antigos e que a omissão não é motivo suficiente para a prisão, apesar de ser argumento para a suspensão do acordo de delação.
O advogado de Joesley, André Callegari, pediu a extensão do habeas corpus concedido inicialmente ao ex-ministro da Agricultura Neri Geller. O ministro do STJ entendeu que a situação era semelhante e aplicou a mesma decisão para o empresário, dono do grupo J&F.
Se tendo entendido na decisão paradigma que não seriam contemporâneos os riscos arguidos e não sendo admissível prender por falta de colaboração do acusado, também em face dos requerentes incide igual ilegalidade da prisão, afirmou o ministro em seu despacho.
Também obtiveram a extensão do habeas corpus os outros delatores da J&F que foram alvos da prisão: Ricardo Saud, Demilton Antonio de Castro e Florisvaldo Caetano de Oliveira.
No domingo (11), o ministro mandou soltar Rodrigo Figueiredo, ex-secretário de Defesa Agropecuária.

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