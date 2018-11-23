Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ministro diz que país precisa de 'ideologia de aprendizagem'
Educação

Ministro diz que país precisa de 'ideologia de aprendizagem'

Rossieli Soares voltou a criticar o projeto Escola sem Partido

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 22:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 22:34
O Ministro Rossieli Soares, fala sobre o segundo dia de provas do Enem 2018. Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O ministro da Educação, Rossieli Soares, voltou a criticar nesta quinta-feira (22) o projeto de lei Escola Sem Partido, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Segundo ele, o Brasil não precisa de uma proposta legislativa sobre a ideologia nas instituições de ensino e que as autoridades precisam centralizar o foco no que é importante para o país: a aprendizagem.
Soares concedeu entrevista à imprensa após participar de um evento no Palácio do Planalto em comemoração aos 50 anos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ao ser questionado sobre o projeto, ele disse que não pode haver ideologização ou partidarização nas escolas nem de um lado, nem de outro.
O que a gente precisa ter é uma ideologia da aprendizagem, uma obsessão por fazer uma educação, uma escola que garanta aprendizagem. Não dá para aceitar que um terço das nossas crianças não saibam ler ao final do terceiro ano, com 9 anos de idade. Não saibam escrever a palavra porco, com 9 anos de idade, disse. No final do mês passado, o ministro já havia concedido uma entrevista à Agência Brasil comentando o assunto.
De acordo com Rossieli Soares, outras medidas essenciais na área da educação que estão sendo tomadas pelo governo são a reestruturação do livro didático, a base comum dos currículos do ensino médio e uma nova proposta de formação nacional dos professores. O Brasil precisa discutir qual é a formação ideal dos nossos professores. Nós temos que continuar avançando naquilo que é importante, apoiar as principais ações que vão traduzir o que é e deveria ser o foco da nação brasileira, que é garantir que as crianças aprendam.
Durante o discurso, o ministro já havia defendido a necessidade de investimento. Nós podemos fazer de tudo para esse país, mas se as nossas crianças não tiverem dentro da escola aprendendo, nós não avançaremos como país, como nação em nenhum outro aspecto. Não existe país que não tenha feito uma revolução através da educação, pela mão dos professores, educadores e da transformação da oportunidade que podemos dar às crianças e à toda uma nação.
Após cinco adiamentos, o parecer do relator, deputado Flavinho (PSC-SP), foi lido hoje (22) na comissão especial que trata do projeto, em mais uma reunião marcada pelo embate entre favoráveis e contrários ao texto. No entanto, a votação do PL na comissão foi adiada após pedido de vista coletivo por duas sessões do plenário da Câmara.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Desnível na altura do km 15 em comparação á uma caneta
Contorno do Mestre Álvaro: desníveis acendem alerta para segurança
Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda o que é o Estatuto dos Direitos do Paciente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados