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Ministro da Saúde aponta avanço no atendimento oftalmológico pelo SUS

De acordo com o ministro, em dezembro do ano passado, a área de oftalmologia foi a única especialidade médica a receber reajuste nos procedimentos financiados pelo SUS

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 19:05
Segundo o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, em dezembro, oftalmologia foi a única área que teve reajuste em procedimentos financiados pelo SUS Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destacou hoje (18), ao participar de evento em São Paulo, os avanços na área de oftalmologia promovidos pelo governo federal.
Segundo Occhi, foi praticamente duplicado o valor dos mais de 20 procedimentos realizados pelo Sistema Único da Saúde (SUS) na área oftalmológica. Isso proporcionou uma melhoria da remuneração desses tratamentos oftalmológicos."
"E, para este ano de 2018, já reservamos, no orçamento do Ministério da Saúde, R$ 250 milhões para que haja um mutirão de cirurgias eletivas que possam ajudar no tratamento da catarata e outros [problemas], disse Occhi aos jornalistas durante o 17º Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa.
De acordo com o ministro, em dezembro do ano passado, a área de oftalmologia foi a única especialidade médica a receber reajuste nos procedimentos financiados pelo SUS. Há um incremento de R$ 100 milhões anuais, e isso irá proporcionar um atendimento cada vez maior, acrescentou Occhi.
Para o presidente do congresso, Gustavo Victor, o aumento é importante, mas ainda há uma grande demanda reprimida de pessoas buscando cirurgias e tratamentos nessa área no país. Existe uma demanda reprimida. O ministério tem feito um esforço, mas os recursos são limitados, disse Victor à Agência Brasil. Esse dinheiro precisa ser otimizado.
Victor informou que cerca de 400 mil cirurgias de catarata são realizadas anualmente pelo SUS no Brasil.

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