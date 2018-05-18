Ministro da Saúde aponta avanço no atendimento oftalmológico pelo SUS

Segundo o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, em dezembro, oftalmologia foi a única área que teve reajuste em procedimentos financiados pelo SUS Crédito: Arquivo | Agência Brasil

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destacou hoje (18), ao participar de evento em São Paulo, os avanços na área de oftalmologia promovidos pelo governo federal.

Segundo Occhi, foi praticamente duplicado o valor dos mais de 20 procedimentos realizados pelo Sistema Único da Saúde (SUS) na área oftalmológica. Isso proporcionou uma melhoria da remuneração desses tratamentos oftalmológicos."

"E, para este ano de 2018, já reservamos, no orçamento do Ministério da Saúde, R$ 250 milhões para que haja um mutirão de cirurgias eletivas que possam ajudar no tratamento da catarata e outros [problemas], disse Occhi aos jornalistas durante o 17º Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa.

De acordo com o ministro, em dezembro do ano passado, a área de oftalmologia foi a única especialidade médica a receber reajuste nos procedimentos financiados pelo SUS. Há um incremento de R$ 100 milhões anuais, e isso irá proporcionar um atendimento cada vez maior, acrescentou Occhi.

Para o presidente do congresso, Gustavo Victor, o aumento é importante, mas ainda há uma grande demanda reprimida de pessoas buscando cirurgias e tratamentos nessa área no país. Existe uma demanda reprimida. O ministério tem feito um esforço, mas os recursos são limitados, disse Victor à Agência Brasil. Esse dinheiro precisa ser otimizado.