Ministro da Saúde aponta avanço no atendimento oftalmológico pelo SUS

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destacou hoje (18), ao participar de evento em São Paulo, os avanços na área de oftalmologia promovidos pelo governo federal.
Segundo Occhi, foi praticamente duplicado o valor dos mais de 20 procedimentos realizados pelo Sistema Único da Saúde (SUS) na área oftalmológica. Isso proporcionou uma melhoria da remuneração desses tratamentos oftalmológicos."
"E, para este ano de 2018, já reservamos, no orçamento do Ministério da Saúde, R$ 250 milhões para que haja um mutirão de cirurgias eletivas que possam ajudar no tratamento da catarata e outros [problemas], disse Occhi aos jornalistas durante o 17º Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa.
De acordo com o ministro, em dezembro do ano passado, a área de oftalmologia foi a única especialidade médica a receber reajuste nos procedimentos financiados pelo SUS. Há um incremento de R$ 100 milhões anuais, e isso irá proporcionar um atendimento cada vez maior, acrescentou Occhi.
Para o presidente do congresso, Gustavo Victor, o aumento é importante, mas ainda há uma grande demanda reprimida de pessoas buscando cirurgias e tratamentos nessa área no país. Existe uma demanda reprimida. O ministério tem feito um esforço, mas os recursos são limitados, disse Victor à Agência Brasil. Esse dinheiro precisa ser otimizado.
Victor informou que cerca de 400 mil cirurgias de catarata são realizadas anualmente pelo SUS no Brasil.