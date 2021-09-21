Ministro chama senadora de 'descontrolada', é chamado de 'moleque', e sessão da CPI é interrompida

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em um momento de grande tensão na CPI da Covid , o ministro da CGU (Controladoria-Geral da União) Wagner Rosário afirmou nesta terça-feira (21) que a senadora Simone Tebet (MDB-MS) estava "descontrolada", dando início a um grande bate-boca.

A sessão acabou suspensa por cinco minutos pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente do colegiado.

Tebet falou sobre diversos pontos de relatórios da CGU que foram analisados pela comissão, indicando omissão do órgão. Disse que o ministro era um "engavetador". Ao responder, Rosário afirmou que havia uma série de inverdades.

"Bem, senadora, com todo o respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui", afirmou.

Tebet então rebateu que ele poderia apontar que ela disse inverdades, mas não poderia ordenar que ela relesse, dar ordem para uma parlamentar.

"A senhora me chamou de engavetador. Me chamou do que quis", disse o ministro.

"A senhora está totalmente descontrolada", completou.

O senador Otto Alencar (PSD-BA) então defendeu a senadora e chamou o ministro de "moleque", aumentando a confusão.

Todos os senadores então cercaram a mesa principal da comissão, em uma grande discussão. Omar Aziz, que estava sentado, levantou-se rapidamente e partiu em direção ao ministro Rosário, com dedo em riste. Rosário então colocou as mãos em seu ombro, em sinal de apaziguamento.