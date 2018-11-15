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Saúde

Ministério da Saúde vai abrir edital para repor vagas no Mais Médicos

Decisão veio após o anúncio da saída dos profissionais cubanos do programa

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 21:47
O programa Mais Médicos tem atualmente 18.240 vagas, das quais 8.332 são preenchidas por cubanos. Crédito: Pixabay
Após o anúncio da saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde informou que irá abrir um edital nos próximos dias para contratar novos profissionais. Os candidatos brasileiros terão prioridade na convocação, como já ocorria nos editais anteriores.
O programa tem atualmente 18.240 vagas, das quais 8.332 são preenchidas por cubanos. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Mauro Junqueira, 1.600 vagas não estão ocupadas atualmente .
O ministério informou que outras medidas para ampliar a participação de brasileiros vinham sendo estudadas, como a negociação com os formados por meio do Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Assim, a pasta irá conversar com a equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre a necessidade de adotar essas ações.
"O Ministério da Saúde recebeu na manhã desta quarta-feira (14) o comunicado da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), no qual o governo cubano informa que encerrou sua parceira no programa Mais Médicos. Diante do fato, o governo federal está adotando todas as medidas para garantir a assistência dos brasileiros atendidos pelas equipes da Saúde da Família que contam com profissionais de Cuba", informou a pasta em nota.

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