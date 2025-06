Tecnologia

Ministério da Saúde amplia capacidade de diagnóstico pelo SUS

Tomógrafo Computadorizado Multislice é um equipamento capaz de realizar 1,2 mil exames ao mês

O ministro da Saúde , Alexandre Padilha, realizou neste sábado (31) a entrega de um tomógrafo computadorizado e um mamógrafo com capacidade de realizar biópsia, durante a inauguração da nova Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI), do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB).>

Foram investidos no tomógrafo R$ 5,45 milhões e no mamógrafo outros R$ 2,14 milhões, do Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), do Ministério da Educação.>