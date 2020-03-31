Minas Gerais registra segunda morte por coronavírus

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

O governo de Minas Gerais confirmou nesta terça-feira (31) mais uma morte pelo novo coronavírus no estado. O paciente era um homem de 66 anos, morador de Belo Horizonte, que tinha cardiopatia e diabetes.

Na segunda (30), o boletim da Secretaria Estadual de Saúde confirmou a primeira morte no estado -uma mulher de 82 anos, também moradora da capital, que foi internada com febre, tosse e desconforto respiratório no dia 23 de março. Ela tinha doença cardiovascular crônica, diabetes e pneumopatia crônica.

Minas Gerais tem 275 casos confirmados de Covid-19 e mais de 34 mil casos suspeitos. Além das duas mortes confirmadas, há outras 40 em investigação.