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Covid-19

Minas Gerais registra segunda morte por coronavírus

O paciente era um homem de 66 anos, morador de Belo Horizonte, que tinha cardiopatia e diabetes

Publicado em 31 de Março de 2020 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 15:02
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
O governo de Minas Gerais confirmou nesta terça-feira (31) mais uma morte pelo novo coronavírus no estado. O paciente era um homem de 66 anos, morador de Belo Horizonte, que tinha cardiopatia e diabetes.
Na segunda (30), o boletim da Secretaria Estadual de Saúde confirmou a primeira morte no estado -uma mulher de 82 anos, também moradora da capital, que foi internada com febre, tosse e desconforto respiratório no dia 23 de março. Ela tinha doença cardiovascular crônica, diabetes e pneumopatia crônica.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Minas Gerais tem 275 casos confirmados de Covid-19 e mais de 34 mil casos suspeitos. Além das duas mortes confirmadas, há outras 40 em investigação.
Segundo o boletim do estado, óbitos em investigação aguardam a realização de exames laboratoriais e levantamento de informações clínicas e epidemiológicas.

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