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Tragédia

Micro-ônibus desgovernado mata cinco em procissão de Páscoa

Acidente aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco; mais de 20 ficaram feridos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2024 às 06:41

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 06:41

Um micro-ônibus desgovernado atropelou participantes de uma procissão em Jaboatão dos Guararapes (PE), na região metropolitana de Recife, na tarde de domingo de Páscoa (31). Segundo o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, cinco pessoas morreram.
O acidente ocorreu no bairro Marcos Freire. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h e, por volta das 20h, informou que ainda contabilizava o número de feridos. Em nota, a prefeitura informou que a Paróquia do Perpétuo Socorro, que realizava a procissão, diz que são mais de 20.
Feridos são socorridos após micro-ônibus atropelar participantes de procissão no Grande Recife no domingo de Páscoa
Feridos são socorridos após micro-ônibus atropelar participantes de procissão no Grande Recife no domingo de Páscoa Crédito: Reprodução/GloboNews
O veículo operava uma linha de transporte de passageiros saindo do bairro. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que o micro-ônibus desceu a ladeira desgovernado na direção das vítimas (veja vídeo abaixo). O motorista fugiu logo após o acidente, mas a prefeitura diz que ele já foi identificado.
"A prefeitura está colaborando para que as investigações transcorram com o devido rigor", afirmou. A Polícia Civil não havia respondido ao pedido de entrevista para mais informações até a publicação deste texto.
A Arquidiocese de Pernambuco divulgou um comunicado em solidariedade às vítimas e cobrando resposta das autoridades.
"Estamos à disposição para colaborar com as vítimas e seus familiares, auxiliando e contribuindo na superação desta fatalidade", afirma o texto. "Requeremos das Autoridades Públicas que a situação seja averiguada, com todos os envolvidos no acidente devidamente responsabilizados."
"Meus sentimentos aos fieis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão, que vitimou pelo menos quatro pessoas", escreveu em rede social a governadora Raquel Lyra (PSDB). "Triste em saber da notícia neste domingo de Páscoa."
Em nota, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes afirmou que o prefeito Mano Medeiros (PL) declarou estar profundamente abalado com a ocorrência e determinou que as equipes da assistência e da saúde identifiquem os feridos e familiares das vítimas para prestar apoio.

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