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MEDIDAS

Michel Temer anunciará Ministério da Segurança nesta segunda (26)

Pelo menos, dez nomes já foram cogitados para assumir a pasta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 13:59

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 13:59

Temer disse que a nova pasta pode implicar em mais gastos para administração pública Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer vai anunciar a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública na segunda-feira (26). Na última sexta-feira (23), ele evitou citar os nomes em estudo para assumir a pasta, mas disse que pelo menos dez já foram cogitados.
O presidente da República explicou que o ministério vai coordenar as ações de segurança pública em todo o país, o que, segundo ele, nenhum governo federal quis fazer até agora.
"Esse ministério vai fazer reuniões permanentes com governadores e secretários de segurança", disse em entrevista ao vivo à Rádio Bandeirantes. E completou: "Esse ministério vai coordenar a área de inteligência, porque também não basta colocar policial na rua com fuzil, precisa desbaratar o crime organizado", afirmou.
Ao falar sobre a questão financeira, Temer disse que a nova pasta pode implicar em mais gastos para administração pública, mas isso se justifica pela importância do trabalho a ser feito na área da segurança.
Perguntado se o ministério vai ser criado por medida provisória ou decreto, o presidente respondeu que ainda está examinando as hipóteses.

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