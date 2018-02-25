Michel Temer anunciará Ministério da Segurança nesta segunda (26)

Temer disse que a nova pasta pode implicar em mais gastos para administração pública Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Michel Temer vai anunciar a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública na segunda-feira (26). Na última sexta-feira (23), ele evitou citar os nomes em estudo para assumir a pasta, mas disse que pelo menos dez já foram cogitados.

O presidente da República explicou que o ministério vai coordenar as ações de segurança pública em todo o país, o que, segundo ele, nenhum governo federal quis fazer até agora.

"Esse ministério vai fazer reuniões permanentes com governadores e secretários de segurança", disse em entrevista ao vivo à Rádio Bandeirantes. E completou: "Esse ministério vai coordenar a área de inteligência, porque também não basta colocar policial na rua com fuzil, precisa desbaratar o crime organizado", afirmou.

Ao falar sobre a questão financeira, Temer disse que a nova pasta pode implicar em mais gastos para administração pública, mas isso se justifica pela importância do trabalho a ser feito na área da segurança.