Metade de inscritos com direito à nova prova consultam Enem

Metade dos inscritos com direito à nova prova consultam Enem Crédito: Cleiton Augusto Soares

As provas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de dezembro, em 16 municípios, para os estudantes que tiveram o Enem cancelado devido a intercorrências logísticas como falta de luz e outros imprevistos.

Para saber o local de prova é necessário acessar a Página do Participante com o CPF e senha cadastrados no ato da inscrição. Aqueles que não se recordam da senha podem redefini-la. O passo a passo encontra-se dentro do sistema de inscrição, na opção Orientações para Recuperação de Senha.