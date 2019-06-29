Home
>
Brasil
>
Menino morre ao ser lançado de janela por explosão em apartamento

Menino morre ao ser lançado de janela por explosão em apartamento

Outras três pessoas que estavam no imóvel também ficaram feridas

Agência Folhapress

Publicado em 29 de junho de 2019 às 22:07

 - Atualizado há 6 anos

Menino morre ao ser lançado de janela por explosão em apartamento Crédito: Franklin de Freitas

Um menino de 11 anos morreu na tarde deste sábado (29), após ser lançado pela janela por uma explosão que ocorreu no apartamento em que estava, em Curitiba, no Paraná.

Recomendado para você

Investigações apontam que gás foi liberado pela moradora de forma intencional, em uma tentativa de tirar a própria vida

Mulher provoca explosão em casa e deixa três policiais gravemente feridos

A investigação na USP durou mais de oito meses. O procedimento ocorreu a pedido da Procuradoria Geral da instituição, que apontou indícios de materialidade nas acusações

Professor de universidade pública é demitido após acusação de abuso sexual

A Polícia Militar (PM) atendeu à ocorrência no cinema. A mulher relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o celular dela tocou em uma ligação de um número desconhecido. O homem também teria feito ameaças de morte

Jovem grávida é agredida pelo companheiro durante sessão de cinema em MG

Segundo informações da polícia, o garoto foi lançado contra a janela e caiu de uma altura de seis andares.

Ele chegou a ser atendido por um médico que estava no local, mas já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. O garoto então foi encaminhado de ambulância ao Hospital do Trabalhador, onde passou por uma cirurgia.

O hospital confirmou a morte do garoto no início desta tarde.

A explosão no apartamento provocou um incêndio, e outras três pessoas ficaram feridas -uma mulher, de 23 anos, e dois homens, de 27 e 30 anos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário Evangélico, duas delas em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.

O prédio, que fica no bairro Água Verde, foi evacuado e isolado até que engenheiros atestem as condições de segurança da edificação. A Defesa Civil de Curitiba foi acionada para remanejar os moradores.

Ainda não se sabe o que provocou a explosão. No momento do acidente, um profissional, que está entre as vítimas, fazia a impermeabilização de um sofá no apartamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crianca

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais