CURITIBA

Menino morre ao ser lançado de janela por explosão em apartamento

Outras três pessoas que estavam no imóvel também ficaram feridas

Publicado em 29 de junho de 2019 às 22:07 - Atualizado há 6 anos

Menino morre ao ser lançado de janela por explosão em apartamento Crédito: Franklin de Freitas

Um menino de 11 anos morreu na tarde deste sábado (29), após ser lançado pela janela por uma explosão que ocorreu no apartamento em que estava, em Curitiba, no Paraná.

Segundo informações da polícia, o garoto foi lançado contra a janela e caiu de uma altura de seis andares.

Ele chegou a ser atendido por um médico que estava no local, mas já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. O garoto então foi encaminhado de ambulância ao Hospital do Trabalhador, onde passou por uma cirurgia.

O hospital confirmou a morte do garoto no início desta tarde.

A explosão no apartamento provocou um incêndio, e outras três pessoas ficaram feridas -uma mulher, de 23 anos, e dois homens, de 27 e 30 anos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário Evangélico, duas delas em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.

O prédio, que fica no bairro Água Verde, foi evacuado e isolado até que engenheiros atestem as condições de segurança da edificação. A Defesa Civil de Curitiba foi acionada para remanejar os moradores.

Ainda não se sabe o que provocou a explosão. No momento do acidente, um profissional, que está entre as vítimas, fazia a impermeabilização de um sofá no apartamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

