Tragédia

Menino de 9 anos mata a própria mãe a facadas em São Paulo

Mulher de 36 anos chegou a ser socorrida ainda com vida, mas morreu em unidade de saúde

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 20:03

Caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial, em Jardim das Imbuias, São Paulo Crédito: Google Maps/ Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas na região de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, na noite da última quinta-feira (25). O autor do homicídio seria o filho da vítima, um menino de nove anos de idade, de acordo com policiais militares que estiveram no local.

As informações foram divulgadas neste sábado (27) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Socorrida ainda com vida, a mulher foi levada para unidades de saúde da região, mas não resistiu.

O menor ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, respeitando o estabelecido no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei impede a detenção e aplicação de medidas socioeducativas para menores de 12 anos.

Este vídeo pode te interessar

O caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial, localizado no Jardim dos Imbuias, e exames periciais foram solicitados.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta