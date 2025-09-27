Home
Menino de 9 anos mata a própria mãe a facadas em São Paulo

Mulher de 36 anos chegou a ser socorrida ainda com vida, mas morreu em unidade de saúde

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 20:03

Caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial, em Jardim das Imbuias, São Paulo
Caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial, em Jardim das Imbuias, São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas na região de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, na noite da última quinta-feira (25). O autor do homicídio seria o filho da vítima, um menino de nove anos de idade, de acordo com policiais militares que estiveram no local.

Menino de 9 anos mata a própria mãe a facadas em São Paulo

As informações foram divulgadas neste sábado (27) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Socorrida ainda com vida, a mulher foi levada para unidades de saúde da região, mas não resistiu.

O menor ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, respeitando o estabelecido no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei impede a detenção e aplicação de medidas socioeducativas para menores de 12 anos.

O caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial, localizado no Jardim dos Imbuias, e exames periciais foram solicitados.

