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Final feliz

Menina que teve cabelo alisado recebe ajuda e recuperara os cachos

Após comoção, cabeleireira Creuza Oliveira ofereceu tratamento para os fios de Bella

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 18:20
Bella, de oito anos, teve seu cabelo cortado e alisado pela madrasta, com o consentimento do pai, mas não da mãe Crédito: Reprodução/Instagram
O desabafo de Fernanda Taysa contando que os cabelos de sua filha Bella tinham sido cortados e alisados pela madrasta sem autorização comoveu muitas pessoas nesta semana. A mãe, que tinha falado no Facebook sobre a tristeza da menina de oito anos com a mudança no visual, usou a rede social nesta sexta-feira, 6, para dar uma boa notícia. Cabeleireiros ofereceram um tratamento para devolver a beleza natural dos fios da garota.
Em uma transmissão ao vivo, Fernanda mostra a filha com o cabelo cacheado novamente, porém mais curto. "Muita gente se sensibilizou com o caso da Bella e estamos recebendo muitas mensagens, convites de especialistas em cachos querendo nos ajudar. Não tenho palavras pra agradecer tamanho carinho com a Bella de todos vocês", escreveu a mãe.
Veja a garota após a recuperação dos cachos:
Bella aparece nas imagens bastante feliz com o retorno dos cachos, agradece aos internautas e a cabeleireira Creuza Oliveira, que recuperou seus fios. "Muito obrigada por estarem do meu lado e por me defender", diz a menina que também ganhou uma maquiagem e sessão de fotos.

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