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Bala perdida

Menina de 10 anos morre ao ser baleada enquanto brincava em rua no RJ

Rafaelly da Rocha Vieira, 10, estava com outras crianças na rua e foi atingida por uma bala perdida quando suspeitos em um carro passaram atirando
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2023 às 11:37

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 11:37

Rafaelly, 10, foi morta por ocupantes de carro que passaram atirando em rua de São João de Meriti
Rafaelly, 10, foi morta por ocupantes de carro que passaram atirando em rua de São João de Meriti Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma menina de 10 anos morreu após ser baleada enquanto brincava em uma rua de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima, Rafaelly da Rocha Vieira, estava acompanhada de outras crianças quando ocupantes de um "carro não identificado" passaram atirando pela rua Doutor Monteiro de Barros, no início da noite desta quarta-feira (25).
A criança, que fez aniversário em 20 de janeiro, comemoraria a data em um sítio, no próximo sábado (28). Ela chegou a ser socorrida e levada para a UPA do Bairro Jardim Íris, mas não resistiu aos ferimentos.
"A rua estava cheia, todo mundo conversando, as crianças brincando, e do nada ouvimos os disparos e teve o corre corre. Só vi alguém pegando ela do chão e descendo o morro com ela no colo. Todo mundo gostava dela, era uma criança muito inteligente, respeitosa. Está todo mundo chocado", afirmou Carolaine Esteves, vizinha da menina, em entrevista à Globo Rio.
Carlos Henrique da Rocha, tio da vítima, também lamentou a morte.
"Rafaelly era uma criança animada, alegre, todo mundo via que ela respeitava os mais velhos, era prestativa, brincalhona, tanto que ela estava brincando com outras crianças no momento do ocorrido. Era uma criança normal, que tinha tudo para viver ainda, estava feliz com o aniversário dela no sábado. É triste uma situação dessas, no mundo que a gente vive, vendo que as nossas crianças não estão protegidas. Ninguém imagina que vai acontecer com a sua família, mas pode acontecer. A mensagem que eu deixo é que eu já estou morrendo de saudade da minha afilhada, que ela esteja em um lugar melhor", declarou o parente.
Em nota a reportagem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que testemunhas já foram ouvidas e que investigadores buscam imagens de câmeras de segurança instaladas na região para identificar a autoria do disparo que atingiu a menina. O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

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