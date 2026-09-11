AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Mendonça incluiu Flávio Bolsonaro como investigado no caso Dark Horse
STF

Mendonça incluiu Flávio Bolsonaro como investigado no caso Dark Horse

Ex-deputado Eduardo Bolsonaro também é alvo da investigação

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 10:49

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 set 2026 às 10:49

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito policial para apurar a participação do senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em supostos crimes no financiamento ao filme Dark Horse, cinebiografia de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Flávio foi incluído em 22 de julho na investigação que apura o repasse para custear a produção do filme de R$ 61 milhões pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master. A suspeita é que a quantia foi disponibilizada a pedido do senador. 

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro também é alvo da investigação. Ele é apontado como possível beneficiário de parte do dinheiro. 

Flávio Bolsonaro, senador e candidato a presidente
Flávio Bolsonaro, senador e candidato a presidente Lula Marques/Agência Brasil

O inquérito foi aberto a pedido da Polícia Federal (PF) e recebeu o aval da Procuradoria-Geral da República (PGR). 

“A Polícia Federal requer a instauração de PET sigilosa em apartado, vinculada ao INQ 5026, para apurar a possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros delitos correlatos, que teriam sido praticados, em tese, pelo Senador da República Flávio Nantes Bolsonaro, no contexto de financiamento para a produção de obra cinematográfica denominada Dark Horse junto ao Banco Master do banqueiro Daniel Bueno Vorcaro”, diz o pedido da PF. 

A existência de inquérito tendo Flávio como alvo direto veio à tona após Mendonça levantar o sigilo, na noite desta quinta-feira (10), de 15 procedimentos de investigação derivados da Operação Compliance Zero, que apura a corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras bilionárias supostamente praticadas por Vorcaro e seu grupo. 

Apesar da autorização para a abertura da investigação ter se tornado pública, o teor do inquérito em si foi mantido sob sigilo por Mendonça, assim como toda a apuração envolvendo o Master e o filme Dark Horse. 

Mendonça tirou o segredo de Justiça dos documentos a pedido do presidente do STF, ministro Edson Fachin, que na noite de ontem requereu a publicidade da investigação do Master, “ressalvado apenas o que diga respeito a diligências cujo sigilo seja imprescindível à realização da medida”.

Na última quarta-feira (11), Mendonça homologou a delação premiada do doleiro Antônio Carlos Freixo Júnior, o “Mineiro”, apontado como responsável por fazer repasses em dinheiro vivo relacionados ao filme Dark Horse. 

A ligação entre Flávio e Vorcaro veio à tona depois da publicação pelo portal The Intercept Brasil de áudios em que o senador aparece pedindo a Vorcaro recursos para a produção de Dark Horse. 

A Agência Brasil tenta contato com a defesa do parlamentar. Desde que os áudios foram publicados, Flávio Bolsonaro não nega a autenticidade da gravação, afirmando não haver nada de errado em buscar recursos privados para financiar o filme sobre seu pai. 

Leia Mais Sobre o Caso 

Mendonça incluiu Flávio Bolsonaro como investigado no caso Dark Horse

'Dark Horse': PF cita envio de R$ 645 mil de Frias a produtora e questiona origem de recurso

Operação sobre 'Dark Horse' mira emendas para filme e apreende armas de Mario Frias

Flávio Bolsonaro diz que operação que mira filme 'Dark Horse' é interferência política de Dino

Moraes preparou defesa pública, mas adiou fala após conselho de aliados e operação sobre 'Dark Horse'

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro André Mendonça Caso Dark Horse
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe novo alerta amarelo de tempestade e granizo para 19 cidades
Imagem BBC Brasil
Anthropic diz ter barrado tentativa de uso de IA para fazer armas biológicas
Conta de luz, energia elétrica, iluminação
IPCA em agosto cai 0,32% e tem maior deflação desde 2022, puxada por queda na conta de luz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados