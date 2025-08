Loteria

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 85 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19 horas em qualquer casa lotérica ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 10:08

As seis dezenas do concurso 2.896 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20 horas deste sábado (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 85 milhões.>

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. >

