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Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (04) prêmio de R$ 10 milhões

Sorteio faz parte da Mega Semana de Verão

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 20:49
O concurso 2.048 da Mega-Sena será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa que está na Praça de Eventos na cidade de Goiás (GO) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (04) o prêmio de R$ 10 milhões do concurso 2.103. O sorteio especial de hoje faz parte da Mega Semana de Verão, que terá ainda concursos na quinta-feira (06) e no sábado (08).
O sorteio de hoje será realizado no Caminhão da Sorte, estacionado no Recinto de Exposições Arary Baltuilhe, em Santo Anastácio, cidade do interior de São Paulo.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 37 mil mensais.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.
> Viúva da Mega-Sena é derrotada ao tentar anular sentença de testamento

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