Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (04) prêmio de R$ 10 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (04) o prêmio de R$ 10 milhões do concurso 2.103. O sorteio especial de hoje faz parte da Mega Semana de Verão, que terá ainda concursos na quinta-feira (06) e no sábado (08).
O sorteio de hoje será realizado no Caminhão da Sorte, estacionado no Recinto de Exposições Arary Baltuilhe, em Santo Anastácio, cidade do interior de São Paulo.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$ 37 mil mensais.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.