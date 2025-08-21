Home
>
Brasil
>
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Agência Brasil

Imagem de perfil de Agência Brasil

Agência Brasil

[email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:56

Loterias da caixa
Loterias da caixa: O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6 Crédito: Vitor Jubini

As seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está estimado pela Loterias Caixa em R$ 3,5 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Recomendado para você

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Em troca, a instituição ofereceu a Moraes um cartão da bandeira brasileira Elo, para ele fazer pagamentos no país sem as restrições impostas pela gestão Donald Trump

Moraes tem cartão de crédito de bandeira americana bloqueado após Lei Magnitsky

Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o pastor teve o passaporte cancelado e não pode mais ter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Malafaia, alvo da PF, é porta-voz do bolsonarismo e tem histórico de ataques ao STF

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Operação faz cerco contra "rolezinhos" barulhentos de motos na Serra

Operação faz cerco contra "rolezinhos" barulhentos de motos na Serra

Imagem - Imóveis: oito meses depois de aprovada mudança, taxa de cartórios volta a movimentar o TJES

Imóveis: oito meses depois de aprovada mudança, taxa de cartórios volta a movimentar o TJES

Imagem - Desembargadores do ES não aceitam relatar processo de juiz Leopoldo

Desembargadores do ES não aceitam relatar processo de juiz Leopoldo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais