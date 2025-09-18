Home
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 33 milhões

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 33 milhões

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11:15

Loterias da caixa
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Crédito: Vitor Jubini

As seis dezenas do concurso 2.916 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 33 milhões. O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

