Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado de R$ 170 milhões

Segundo a Caixa, o prêmio, que está acumulado pela 13ª vez consecutiva, é o terceiro maior da história da Mega-Sena, sem considerar a Mega da Virada