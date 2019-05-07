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Maior do ano

Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado de R$ 170 milhões

Segundo a Caixa, o prêmio, que está acumulado pela 13ª vez consecutiva, é o terceiro maior da história da Mega-Sena, sem considerar a Mega da Virada

Publicado em 

07 mai 2019 às 10:57

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 10:57

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira (8) o prêmio acumulado de R$ 170 milhões; o maior deste ano.
As seis dezenas do concurso 2.149 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
Segundo a Caixa, o prêmio, que está acumulado pela 13ª vez consecutiva, é o terceiro maior da história da Mega-Sena, sem considerar a Mega da Virada. Caso aplicado na poupança, o valor renderia mais de R$ 631 mil por mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 40 mansões, nos bairros mais nobres do país.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de amanhã, dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

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