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Sorteio

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h

Publicado em 

18 set 2019 às 05:07

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 05:07

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (18) às 20h (horário de Brasília) o prêmio de R$ 120 milhões, que está acumulado pela décima segunda vez.
As seis dezenas do concurso 2.189 serão sorteadas no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal, caso aplicado na poupança, renderia aproximadamente R$ 412 mil por mês. O valor seria suficiente também para adquirir oito mansões de R$ 15 milhões cada.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com sei dezenas, custa R$ 3,50.

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