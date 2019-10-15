Loteria

Mega-Sena pode pagar R$ 34 milhões a sortudo nesta quarta-feira (16)

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 19:21 - Atualizado há 6 anos

mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Atenção, apostadores de plantão: a Mega-Sena irá sortear nesta quarta-feira (16) o prêmio estipulado em R$ 34 milhões do concurso 2.198.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50 e poderá ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica ou pela internet. Ainda há a opção de fazer pelo aplicativo Loterias da Caixa disponível para iPhone.

NÚMEROS DO ÚLTIMO SORTEIO

Os números sorteados pela Caixa Economia na ultima segunda-feira (14), do concurso 2.197, foram 03 - 11 - 29 - 35 - 44 - 57

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 150 apostadores fizeram a quina, e cada um ganhou R$ 20.886,96.

