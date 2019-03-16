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Sorteio

Mega-Sena pode pagar R$ 11 milhões neste sábado

Aplicação desse valor na poupança renderia quase R$ 41 mil por mês

Publicado em 

16 mar 2019 às 20:09

Publicado em 16 de Março de 2019 às 20:09

Sorteio que pode pagar até R$ 11 milhões ocorrerá em Itupeva (SP) Crédito: Estadão
Apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso 2.134 da Mega-Sena dividirão um prêmio que, segundo a Caixa, pode chegar a R$ 11 milhões. O sorteio ocorrerá às 20 horas deste sábado (16), em Itupeva (SP).
Se aplicado na poupança, investimento mais conservador do mercado, o prêmio renderia quase R$ 41 mil por mês. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.
> Apostador de Cariacica leva quase R$ 2 milhões em prêmio
Na quarta-feira (13), nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2.133. As dezenas sorteadas foram 19, 20, 26, 51, 52 e 57. Mesmo sem aposta contemplada com o prêmio principal, na segunda faixa, com cinco acertos, 32 apostas receberam o prêmio de R$ 58.792,56 cada. Outras 2.790 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 963,31 cada.

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