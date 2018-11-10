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Boa sorte

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 27 milhões neste sábado

Na poupança, o prêmio rende quase R$ 100 mil por mês

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 14:03
Mega-Sena Crédito: Divulgação
Quem acertar os seis números do sorteio da Mega-Sena deste sábado pode ganhar um prêmio de até R$ 27 milhões. As seis dezenas do concurso 2.096 serão sorteadas às 20h, no Caminhão da Sorte, que está em Manhumirim (MG). Na poupança, o prêmio rende quase R$ 100 mil por mês.
Como ninguém acertou os seis números do concurso 2.095 ocorrido na quarta-feira (7) o prêmio acumulou e chegou a esse valor. As dezenas sorteadas foram 16, 29, 35, 43, 49 e 56.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da CAIXA.

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