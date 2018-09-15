Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 2,5 milhões neste sábado (15)
Apostas

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 2,5 milhões neste sábado (15)

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2018 às 13:18

Publicado em 15 de Setembro de 2018 às 13:18

Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena pode pagar neste sábado (15) um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas do concurso 2.078. O sorteio está marcado para as 20h, em Serra Negra (SP).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50.
Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro no Portal Loterias Online da Caixa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Terço Gigante que aposta na simplicidade é instalado no Convento da Penha
Imagem de destaque
Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados