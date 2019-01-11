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Sorteio

Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 12 milhões neste sábado

Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas e aplicar todo o valor em caderneta de poupança, receberá mais de R$ 44 mil em rendimentos mensais

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 17:49

Publicado em 

11 jan 2019 às 17:49
Mega-Sena Crédito: Divulgação
O concurso 2.114 da Mega-Sena poderá pagar, neste sábado, prêmio de R$ 12 milhões aos que acertarem as seis dezenas sorteadas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.
Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas e aplicar todo o valor em caderneta de poupança, receberá mais de R$ 44 mil em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para adquirir um jatinho particular e realizar uma volta ao mundo no decorrer de um ano.
As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de amanhã (12) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online. Para jogar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e se cadastrar no portal. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as apostas de uma só vez, usando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é R$ 30 e o máximo, R$ 500 por dia.

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