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Loteria

Mega-Sena acumula pela sétima vez e prêmio chega a R$ 66 milhões

A quina teve 99 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 41.893,09. Já a quadra registrou 6.276 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 944,05
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 abr 2024 às 13:53

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 13:53

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.712 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (13). Pela sétima vez seguida, o prêmio acumulou.
Os números sorteados são 07 - 15 - 19 - 35 - 40 - 42.
Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na terça-feira (16), está estimado em R$ 66 milhões.
A quina teve 99 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 41.893,09. Já a quadra registrou 6.276 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 944,05.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

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