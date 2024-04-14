Mega-Sena acumula pela sétima vez e prêmio chega a R$ 66 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.712 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (13). Pela sétima vez seguida, o prêmio acumulou.

Os números sorteados são 07 - 15 - 19 - 35 - 40 - 42.

Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na terça-feira (16), está estimado em R$ 66 milhões.

A quina teve 99 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 41.893,09. Já a quadra registrou 6.276 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 944,05.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.