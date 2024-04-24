Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 6 milhões nesta quinta (25)

Apostadores fazem fila em casa lotÃ©rica. A Caixa EconÃ´mica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prÃªmio de R$ 170 milhÃµes. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.716 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 05 - 20 - 27 - 28 - 48 - 49

Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na próxima quinta-feira (25), está estimado em R$ 6 milhões.

A quina teve 24 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 58.527,17. Já a quadra registrou 1.750 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 1.146,65.