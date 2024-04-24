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Loteria

Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 6 milhões nesta quinta (25)

O concurso 2716 sorteado nesta terça-feira (23), em São Paulo, acumulou após nenhum apostador acertar as seis dezenas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 abr 2024 às 08:03

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 08:03

Fila da Mega-Sena
Apostadores fazem fila em casa lotÃ©rica. A Caixa EconÃ´mica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prÃªmio de R$ 170 milhÃµes. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.716 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Os números sorteados foram: 05 - 20 - 27 - 28 - 48 - 49 
Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na próxima quinta-feira (25), está estimado em R$ 6 milhões.
A quina teve 24 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 58.527,17. Já a quadra registrou 1.750 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá um prêmio de R$ 1.146,65.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

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