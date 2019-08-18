Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 31 milhões no próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.180 da Mega-Sena, realizado neste sábado (17) em São Paulo. O prêmio acumulou e a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 31 milhões na próxima quarta-feira (21), data do próximo sorteio.
As dezenas sorteadas foram: 10 - 12 - 16 - 21 - 28 - 38.
No mesmo concurso, a Quina saiu para 95 apostadores, que vão levar para casa R$ 28.276,52. Os ganhadores que acertaram a quadra vão receber R$ 558,67.
A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. A jogo de seis números custa R$ 3,50.