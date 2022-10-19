Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 85 milhões

O concurso 2.530 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (18) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 14 - 17 - 18 - 28 - 30 - 44.
O próximo concurso (2.531), na quinta (20), deve pagar prêmio de R$ 85 milhões.
Notícias relacionadas:Saiba quais são as probabilidades de ganhar na Mega-Sena.A quina teve 80 ganhadores e cada um vai receber R$ 47.236,83. Os 6.922 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 779,90.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.