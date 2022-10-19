Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 85 milhões

O concurso 2.530 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (18) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 14 - 17 - 18 - 28 - 30 - 44.

O próximo concurso (2.531), na quinta (20), deve pagar prêmio de R$ 85 milhões.

Notícias relacionadas:Saiba quais são as probabilidades de ganhar na Mega-Sena.A quina teve 80 ganhadores e cada um vai receber R$ 47.236,83. Os 6.922 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 779,90.

O próximo concurso da Mega-Sena vai ser realizado no sábado (22). Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.