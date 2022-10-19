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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 85 milhões

Os números sorteados foram: 14 - 17 - 18 - 28 - 30 - 44
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 out 2022 às 07:01

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 07:01

O concurso 2.530 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (18) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 14 - 17 - 18 - 28 - 30 - 44.
O próximo concurso (2.531), na quinta (20), deve pagar prêmio de R$ 85 milhões.
Notícias relacionadas:Saiba quais são as probabilidades de ganhar na Mega-Sena.A quina teve 80 ganhadores e cada um vai receber R$ 47.236,83. Os 6.922 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 779,90.
Fila da Mega-Sena
O próximo concurso da Mega-Sena vai ser  realizado no sábado (22). Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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