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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões

As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de de quarta-feira

Publicado em 

16 set 2019 às 07:46

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 07:46

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
As seis dezenas do Concurso 2.188 da Mega-Sena, sorteadas ontem (14) no Espaço Loteria Caixa em São Paulo, não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (18), está estimado em R$ 120 milhões.
Os números sorteados foram 2 - 17- 21 - 28- 51- 60
A quina teve 154 ganhadores que vão receber, cada um, R$ 47.474,72. Fizeram quatro pontos 13.387 apostadores, que receberão o prêmio individual de R$ 780,19.
As apostas para o próximo concurso da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de de quarta-feira. A aposta mais barata, com seis números, custa R$ 3,50.

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