Loteria

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 51 milhões; veja dezenas sorteadas

De acordo com informações da Caixa, 32 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 119.274,80

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (26) no concurso 2893 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 10-40-41-45-48-50 .>

De acordo com informações da Caixa, 32 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 119.274,80. Houve 2.904 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.877,60. >

Como faço para participar do próximo sorteio da Mega-Sena?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.>